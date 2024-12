Grande prova per le atlete del nuoto sincronizzato del Tyrsenia Sporting Club Cerveteri alla prima manifestazione nazionale FIN dell’anno andata in scena da venerdì a domenica scorsi per il settore “Propaganda categoria Junior” nella piscina comunale Camalich di Livorno. «Un campionato inaspettato con tantissime soddisfazioni» dichiara orgogliosa ed emozionata l’allenatrice Ilaria Bruno.

«Superate le selezioni di ammissione che ci hanno visto in gara contro società ed atlete provenienti da diverse località italiane, abbiamo poi conquistato la finale con tutte le specialità in gara».

La classifica : il duetto Zeppieri Chiara e Chiese Martina che salgono dalla qualifica di ben sei posizioni dove si erano classificate none. Quinto classificato il duo Collacciani Martina ed Enne Martina (partizione ex agoniste), ancora in quinta posizione per la squadra Junior che conquistano 2 posizioni dalla classifica dove si erano posizionate 7. E infine ottima prestazione per per la specialità combinato: prima posizione e portano a casa la medaglia d’oro. «Quest’ultimo un gruppo formatosi da poco ma che ha trovato da subito la sintonia per grandi prestazioni» - ha concluso Ilaria Bruno.

