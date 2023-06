Si è svolto venerdì 9 giugno al PalaMercuri di Civitavecchia il saggio di fine anno della sezione pattinaggio artistico della Cv Skating. Quasi 100 le atlete, di varie età e capacità, che si sono esibite in uno spettacolo che ha entusiasmato il folto pubblico presente accorso ad assistere alle proprie ragazze.

Lo show, perfettamente allestito dalle allenatrici Francesca Maura, Rebecca Profumo e Laura Giannini ha incantato i presenti che hanno sottolineato il proprio apprezzamento della performance con sentiti e continui applausi.

«Lo spettacolo è stato veramente bello - afferma il presidente Riccardo Valentini - e devo ancora una volta sottolineare la bravura delle nostre allenatrici che sono riuscite a creare uno spettacolo molto bello da vedere e durante il quale tutte le atlete sono riuscite a mettere in mostra le proprie capacità, non solo le ragazze più brave ed esperte ma anche le più piccole e le ultime arrivate. Il pattinaggio artistico è una realtà in grande crescita alla quale diamo molta attenzione e che ci sta gratificando molto. C'è da dire che un impianto comincia a starci stretto: le discipline rotellistiche sono in grande espansione ed il PalaMercuri comincia a essere piccolo per le grandi ambizioni dei nostri atleti di tutte le discipline. Il trend è in continua crescita e non possiamo che ringraziare le famiglie per la fiducia, gli sponsor per l'aiuto ed i ragazzi per l'impegno messo in pista».

Il pattinaggio artistico non si ferma: la Cv Skating terrà infatti dei corsi estivi che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio.

