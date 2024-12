Pareggio a reti inviolate fra Tolfa e Città di Cerveteri. Nell'impianto sportivo dello Scoponi, davanti ad una bellissima cornice di sostenitori di entrambe le squadre, si è disputata una combattuta sfida fra i padroni di casa del Tolfa di mister Macaluso e gli ospiti del Cittá di Cerveteri allenati invece da mister Gabrielli, con le due squadre che si sono divise un punto ciascuno e ora in classifica viaggiano insieme a quota 6.

A dirigere la gara della quinta giornata di andata del campionato Promozione del Lazio (girone A) è stato Luigi Di Ruccio di Viterbo (coadiuvato da Francesco Ferretti di Ciampino e Raffaello Formichetti di Roma1).

Da rilevare che prima della sfida c'è stato il minuto di silenzio chiesto dalla Federazione per Chimenti e poi, su richiesta del Tolfa, si è osservato un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Vittorio Ferlicca, amico e sostenitore del Tolfa.

QUI TOLFA

I ragazzi di mister Roberto Macaluso hanno fatto una buona prestazione ed è mancato solo il gol vittoria. I biancorossi, infatti, meritavano di vincere anche perché hanno creato di più impensierendo il portiere avversario; i ceriti, invece, non si sono mai resi pericolosi. Il primo tempo è stato equilibrato con le due squadre si sono fronteggiate a centrocampo con qualche guizzo in più dei giocatori del Tolfa. Nella ripresa il Tolfa ha spinto forte sull'acceleratore andando vicinissimo al gol con una traversa di Martinelli e poi sempre lui, sulla linea di porta, ha calciato alto. I collinari hanno continuato a pressare sfiorando la rete, senza però riuscire a concretizzare. Vicinissimo al gol Pasquini in due occasioni.

«Il pareggio è un risultato giusto perché abbiamo mancato alcuni gol - spiega il ds Smacchia - loro hanno giocato di rimessa e sono stati chiusi. Il pareggio non ci soddisfa molto perché noi con le qualità e potenzialità che abbiamo dovevamo fare di più. Domenica osserveremo il turno di riposo e questi giorni ci serviranno per ricaricare le pile e rimettere a posto la testa e i tecnici lavoreranno sulla tattica. Forse è ora di fare un passetto indietro e di essere meno belli ma più concreti».

Domenica prossima Tolfa fermo per il turno di riposo.

Al termine della sfida si è registrata la protesta dei sostenitori del Tolfa per un presunto sputo del difensore del Cerveteri ai danni di un giocatore del Tolfa.

«Abbiamo assistito ad una brutta pagina di sport a causa del pessimo gesto del giocatore del Cerveteri che ha sputato al nostro centrocampista Bevilacqua che, per fortuna, è riuscito a mantenere la calma - spiegano alcuni tifosi del Tolfa - il gesto doveva essere assolutamente punito dall'arbitro che, invece, ha lasciato correre, anche perché il guardalinee era vicino. Al di là dei motivi che ha portato il difensore cerite a fare ciò che fatto va stigmatizzato e condannato il gesto».

QUI CITTÀ DI CERVETERI

Un punto importante quello che raccoglie il Città di Cerveteri sul campo di Tolfa. La squadra di mister Gabrielli riesce ad offrire una prestazione maiuscola, contenendo le offensive dei padroni di casa.

«Siamo contenti del pareggio. Abbiamo fatto una buona partita e alla fine il risultato rispecchia quello che si è visto in campo - ha detto a caldo il presidente Lupi- . Non è facile giocare su un campo insidioso come quello di Tolfa. Noi siamo stati bravi ad interpretare bene la gara e a condurla fino al novantesimo con molta determinazione».

Per i verdazzurri è il quarto risultato utile consecutivo e domenica allo stadio Enrico Galli arriva il Vescovio.

Per il Tolfa: De Clementi, Santi, Ficorella, Bevilacqua, Roccisano, Salvato, Pasquini, Nuti, Martinelli, Fagioli, Pangi. A disposizione: Borriello, Galletti, Marziantonio, Mundi, Pastorelli, Quinti, Vittorini, Fedeli e Zambito. Allenatore: Macaluso

Per il Cerveteri: Alessandrini, Puppo, Altamura, Proietti, Melone, Tombesi, Piano, Patrascu, Falco, N. Locci, G. Gabriella. A disposizione: Montali, Ricci, Calcaterra, Giacinti, A.Locci, Giustiniano, Del Priore, Giannella e Altomonte. Allenatore: Gabrielli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA