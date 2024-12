Un folto gruppo, almeno una trentina di calciatrici hanno iniziato a correre e sudare al campo Galli per preparare la prossima stagione in Eccellenza. Agli ordini di De Rosas, la squadra femminile del Città di Cerveteri è al secondo anno di attività, con l'obiettivo di partecipare ai playoff. «Abbiamo fatto una squadra organizzata in tutti i reparti, ci sono giocatrici con esperienza altre meno, ma tutto sommato credo che siamo un organico competitivo , che se la giocherà per i playoff - ha riferito il mister cerite - . Noi abbiamo la forza di avere una struttura grande e accogliente, che dà carica emotiva alle giocatrici che hanno l'affetto e la passione dei tifosi. Giocare in questo stadio ti carica di adrenalina , spero che le ragazze sappiano cogliere questi elementi, a mio avviso significativi per ambire in alto. La preparazione è iniziata da poco, la parola d'ordine è lavorare ed impegnarci. Faremo tutto con grande professionalità e rispetto verso una società che non ci fa mancare nulla».

©RIPRODUZIONE RISERVATA