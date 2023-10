Si è già scritto su questa rubrica la differenza tra IOC (International Olympic Committee-Comitato Internazionale Olimpico) e NOC (National Olympic Committee- Comitati Olimpici Nazionali). Riassumendo, ogni Paese, tranne qualche eccezione, possiede o, meglio, gli è riconosciuto un comitato nazionale. In Italia vi è il CONI.

Nella scala gerarchica è utile ricordare che vi sono altre entità tra i comitati nazionali e la "madre" CIO e sono le associazioni continentali dei comitati olimpici nazionali.

(Mi si perdoni il gioco di parole e le ripetizioni ma purtroppo spiegare tali differenze impone un linguaggio chiaro anche se ripetitivo.) Esiste l'ANOC, il quale è l'insieme di tutti i comitati olimpici nazionali, i quali sono anche raggruppati per continente.

In Europa vi è l'EOC (European Olympic Committees). Al proprio fianco vi sono l'OCA (Olympic Council of Asia), l'ONOC (Oceania National Olympic Committees), l'ANOCA (Association of National Olympic Committees of Africa) e il Panam sports (Movement of Americas).

Come in ogni altra associazione, l'ANOC, e le sotto-associazioni continentali, si prefiggono lo scopo di assicurare gli interessi dei propri affiliati, di avanzare questioni presso il CIO e verso le Federazioni Internazionali e di offrire mero supporto a ogni comitato olimpico nazionale. Di solito ogni associazione contintale, così come l'ANOC, si riunisce una volta l'anno in sessione plenaria. Ogni associazione possiede un presidente, un segretario generale, un consiglio esecutivo e una struttura organizzativa propria.

