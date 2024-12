Riccardo Macii, membro degli Sbroccati Enduro Bike, ha dato il via a un’avventura epica e solitaria che lo sta portando ad attraversare mezza Europa in sella alla sua fidata mountain bike. Con il vento in faccia e il cuore rivolto alla sfida, Macii si prepara a conquistare non solo i 1.770 chilometri e i 35mila metri di dislivello che lo separano da Roma, ma anche a dimostrare che il turismo sostenibile può essere un sogno alla portata di tutti. Il viaggio di Riccardo inizia sotto le luci della Torre Eiffel, da dove pedalerà verso Reims per abbracciare la storica Via Francigena. Questo antico percorso, che unisce Canterbury a Roma, è molto più di una semplice rotta: è un legame tra passato e presente, tra cultura e natura, che Riccardo percorrerà giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro, pedalata dopo pedalata con l’obiettivo di raggiungere la Città Eterna in 18-20 giorni. Scegliere la Via Francigena non è solo una decisione logistica, ma un atto d’amore verso la storia e i paesaggi mozzafiato che solo un viaggio lento e consapevole può offrire. L’impresa di Riccardo è un vero e proprio manifesto del turismo sostenibile. Pedalare è più che un modo di spostarsi: è un atto di rispetto per il nostro pianeta. Ogni pedalata riduce l’impatto ambientale e in un’epoca in cui il cambiamento climatico ci pone sfide sempre più difficili, il suo gesto ci ricorda che ognuno di noi può fare la differenza. Questa non è solo una sfida fisica, ma un messaggio potente per tutti noi: il viaggio può essere la destinazione stessa, un’esperienza che ci avvicina alla natura e alla cultura. Con questa impresa spera di ispirare altri a riscoprire il mondo in modo più verde, mostrando che il turismo sostenibile non è solo possibile, ma anche immensamente gratificante. Il successo di questa avventura è anche merito di Graziano e Jef, professionisti delle biciclette di B-Mad, che hanno preparato con cura ogni dettaglio della mountain bike, dell’attrezzatura e la meticolosa distribuzione dei pesi. Il tutto è stato pensato per garantire comfort e sicurezza durante questo lungo viaggio. Questa avventura è un invito a tutti noi a ripensare il nostro modo di viaggiare, a salire in sella e a scoprire le bellezze del mondo.

