L'attaccante del Città di Cerveteri Lorenzo Funari è in prova alla Primavera del Cosenza, club di Serie B. Il 18 enne cerite, infatti, in questi giorni è nella città calabrese, chiamato dai responsabili del settore giovanile, che hanno ricevuto indicazioni dal Trofeo delle Regioni che Funari ha disputato con la rappresentativa regionale. Il ragazzo che sarà in prova fino a domani è una pedina inamovibile in prima squadra, anche se in questo momento è ammirato da tante società che proveranno a prelevarlo per la prossima stagione. Con l'ingresso nei ranghi del settore giovanile di Chicco Boccacci, in qualità di responsabile, il club sta intrattenendo una serie di collaborazioni con società professionistiche.

