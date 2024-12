Nell’ultima partita di Coppa Lazio di serie D, l'Atletico Civitavecchia pareggia per 5-5 contro il Laurentum al campo di San Liborio.

Un punto era necessario per accedere ai quarti, e questo punto è stato ottenuto assistendo a una bella partita tra due squadre di categoria superiore.

Il primo tempo è stato veloce, con ribaltamenti di fronte continui. Gli ardeatini sono stati più fortunati nelle conclusioni, andando in vantaggio per 2 a 0.

Tuttavia, nel finale del primo tempo, Maggi e Leone hanno brillato, siglando il pareggio e portando la squadra in vantaggio per 3 a 2.

Nella ripresa, le emozioni non sono mancate; gli avversari hanno prima pareggiato e poi si sono portati in vantaggio.

Ma i ragazzi, cari al presidente Muneroni, hanno reagito, pareggiando due volte e chiudendo la partita sul 5 a 5, grazie a Notarnicola e Maggi. Ora si attendono gli altri risultati per completare il quadro dei quarti di finale.

Venerdì si torna in campo per un derby cittadino, dove la Tangini band deve confermare il secondo posto in campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA