Lo zoom sul campionato di Prima Categoria a soli quattro turni dal termine. Tutto praticamente deciso per il podio del girone A. Campionato stradominato dall’Atletico Capranica che è pronto per i festeggiamenti visto che domenica battendo in casa il Grotte Santo Stefano può salutare il ritorno in Promozione. Capranica reduce dalla cinquina in trasferta rifilata alla Fortitudo Nepi che ha portato a 23 le vittorie stagionali (+2 pareggi e un solo ko) e confermato il +11 sul Pianoscarano che si è imposto in casa per 2-1 sul Valentano. Rafforza il suo terzo posto il Carbognano con il 2-1 casalingo contro l’Ischia di Castro e che ha raddoppiato il suo vantaggio sulla Fortitudo Nepi, quarta in graduatoria. Gli altri interessi di questo finale di stagione è per i giochi legati alla disputa dei playout che vede coinvolte la Polisportiva Oriolo con 23 punti, il Grotte Santo Stefano a 24 ed il Valentano con i suoi 25 punti. Più tranquille Fulgur Tuscania e Atletico Cimina che stazionano a 28 punti. Domenica scorsa sorpasso del Grotte sull’Oriolo con quest’ultima che ha pareggiato a Tuscania per 0-0 mentre il Grotte Santo Stefano è riuscito ad imporsi per 3-1 sul Bagnaia. Giocheranno il playout la penultima e terzultima con gara unica sul campo della migliore classificata e chi perderà andrà a fare compagnia al già retrocesso Montalto (solo 5 punti) e che nell’ultima giornata ha perso malamente per 5-1 nella trasferta con il Vetralla. A completare il quadro di domenica scorsa la vittoria casalinga per 2-1 della Maremmana sull’Atletico Cimina ed il colpo esterno del Montefiascone corsaro a San Lorenzo Nuovo per 3-2. Così nelle sfide di domenica, tutte alle ore 11: Atletico Capranica-Grotte Santo Stefano, Atletico Cimina-Fortitudo Nepi, Bagnaia-Pianoscarano, Ischia di Castro-San Lorenzo Nuovo, Montalto-Fulgur Tuscania, Montefiascone-1928 Vetralla, Oriolo-Maremmana e Valentano-Carbognano.

Nel girone B distanze invariate tra la Jfc Civita Castellana che guida con 3 punti su Palombara. Jfc vincente in casa per 4-0 con il Real Gavignano e attesa domenica dalla trasferta alle 11 contro il Castel Madama, il Palombara vittorioso per 2-1 sull’Alba Cittareale e che si appresta alla trasferta di domenica alle 15 con il Real Gavignano.

Al. Giu. Vir.

