Una sconfitta che non fa molto male e che invece ha messo in evidenza coraggio, determinazione e qualche errore in più. È questa la sintesi della partita della 3epc Asp Civitavecchia che sabato ha perso con il punteggio netto di 0-3 contro il Tor Di Quinto, una delle squadre favorite per la vittoria nel girone B del campionato di serie C femminile. Al Palazzetto Comunale di Formello le rossoblu sono state protagoniste si un ottimo avvio partita andando in testa nel primo set fino al 17/16 prima di essere superate dalle formellesi fino al 23/25; buonissimo il gioco espresso dall'Asp Civitavecchia contro una formazione di livello tecnico superiore e c'è il rammarico per gli otto errori in battuta che avrebbero potuto dare un altro indirizzo al set. Stessa trama nel secondo set, in cui le civitavecchiesi erano avanti 13/8 e poi un nuovo calo mentale ha permesso agli avversari di raggiungerle e superarle a 14/15: anche qui una serie di errori sulla battuta hanno consegnato il set al Tor Di Quinto per 17/25. Nel terzo set invece non c'è stata storia, con le rossoblù che si sono arrese per 13/25. «Noi abbiamo fatto una bella partita mettendo in difficoltà una squadra che lotterà per la promozione in serie B2 - ha commentato Giovanni Guidozzi, tecnico rossoblù - miglioriamo di partita in partita, anche perché il primo set è stato davvero notevole, forse il migliore fin qui del nostro campionato. Non era comunque questa la partita da vincere, la cosa confortante è che l'approccio è stato ottimo. Ci sono dei momenti in cui esprimiamo un'ottima pallavolo e sono soddisfatto Ora ci mettiamo sotto per la partita di sabato prossimo che ha tutt'altra valenza contro l'Ascor Volley, una diretta rivale per la salvezza». Dopo quattro partite l'Asp Civitavecchia è nona nel girone B con 5 punti.

