Si infrange contro il muro del Casal Bertone il sogno dell'Asp Civitavecchia di allungare in classifica staccando la zona retrocessione. Sabato pomeriggio davanti al pubblico casalingo del Palazzetto Insolera-Tamagnini le rossoblu hanno perso per 1-3 la sfida con la squadra romana diretta rivale nella corsa alla salvezza (parziali 14/25 - 21/25 - 25/21 - 17/25). La partita è iniziata male per l'Asp che complice anche l'approccio mentale sbagliato è stata travolta dal Casal Bertone nel primo set per 14/25. Nel secondo set le civitavechiesi erano avanti per 20/17 quando le ospiti hanno indovinato una serie di battute impressionanti vincendo il set per 25/21. Il terzo parziale è stato archiviato dalla squadra di casa ha visto concretizzarsi la reazione mostrando un livello di gioco migliore; nel quarto set l'allungo definitivo del Casal Bertone. Complessivamente ha meritato di vincere la squadra migliore in campo, con l'Asp Civitavecchia deludente in ricezione e a intensità alternata durante tutto l'incontro.

«Casal Bertone è una squadra molto organizzata che ha giocato molto bene» ha spiegato il tecnico rossoblu Guidozzi elogiando l'avversario. «Noi abbiamo pagato tantissimo in ricezione ma loro avevano un altro passo. Quest'anno purtroppo soffriamo un certo tipo di squadra, ora cerchiamo di dimenticare questa sconfitta. Ora abbiamo la finale Under del titolo provinciale Under 18 e poi dedicheremo tutta la settimana al big match contro Lupi di Marte».

Ora la classifica dice che le rossoblu sono quartultime con 16 punti, il doppio della terzultima Lupi di Marte di sarà l'avversaria nel prossimo turno.

