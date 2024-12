Il campionato di serie C femminile giunge oggi alla settima giornata per la 3epc Asp Civitavecchia reduce dalla sconfitta dello scorso fine settimana contro il San Paolo Ostiense. Alle 18 le rossoblu affrontano il Cali Roma davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini: una partita in cui vincere significherebbe avallare le ambizioni della squadra civitavecchiese per un campionato tranquillo con l’obiettivo di arrivare nelle prime squadre del girone B. La squadra romana è penultima con 3 punti ma la classifica non è veritiera secondo Giovanni Guidozzi, tecnico rossoblu: «Partita molto difficile: il Cali è una squadra di giovani molto buona che ha ben figurato sabato scorso con la Fenice, una delle due capolista. Hanno due giocatrici molto forti e la loro allenatrice, Daniela Proietti, è molto brava. Le ragazze si stanno allenando bene e non ci saranno assenze ma servirà una grande prestazione da parte nostra per vincere oggi. Dovremo essere decisamente più determinati rispetto all’ultima partita».

Le altre principali squadre dell’Asd Pallavolo Civitavecchia giocheranno domani pomeriggio: in serie C maschile l’Etruria Volley Tuscania affronterà alle 18 il Civita Castellana in trasferta e in serie D maschile l’Etruria Volley Civitavecchia sarà ospite della Luiss alle 18.45 a Roma. Buone novità arrivano anche dal settore giovanile per l’Asd Pallavolo Civitavecchia con ben 8 atlete convocate per il Territorial Day di Viterbo che saranno sottoposte all’attenzione dei selezionatori regionali; si tratta di Elena Cernicchiaro, Giulia Coppola, Annamaria Emiliozzi, Keira Giachi, Giulia Mazzacane, Miriam Mobili, Giorgia Santacroce e Eva Scotti.

