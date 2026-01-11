Prima partita dell’anno e prima vittoria. Al Palazzetto Insolera-Tamagnini, la 3EPC Pallavolo Civitavecchia conquista un successo importantissimo superando la Tibur Volley per 3-0 (25-17, 26-24, 25-17). Un risultato che, tuttavia, non deve trarre in inganno perché le padrone di casa hanno faticato per avere la meglio sulle romane. Le ragazze di Giovanni Guidozzi hanno dovuto fare i conti con diverse assenze, presentandosi con una panchina cortissima: solo quattro riserve a disposizione contro le nove della formazione ospite.

Nonostante l'inferiorità numerica nelle rotazioni, le rossoblù hanno mostrato una tenuta mentale molto buona. Dopo un primo set dominato, la Tibur Volley ha reagito con veemenza, mettendo seriamente in difficoltà la squadra di casa nel secondo parziale, vinto solo ai vantaggi grazie alla freddezza del sestetto trascinato dalle veterane Belli, Cammilletti e Torresi.

Contento per la vittoria ma concentrato il tecnico rossoblù Guidozzi ha commentato così a fine partita: «Risultato perfetto nonostante fossimo in emergenza con alcune indisponibili e la panchina corta. La ragazze sono state bravissime, soprattutto alle fine del secondo set e all’inizio del terzo set. Abbiamo una classifica inimmaginabile a inizio campionato, ora è il momento di essere bravi, non guardare troppo la classifica e lavorare»

Questa vittoria blinda un terzo posto meritatissimo, ma la classifica del Girone C fotografa un campionato estremamente competitivo. Se la capolista Giò Volley Aprilia sembra ormai aver preso il largo verso una il primo posto in solitaria, alle sue spalle la lotta è serratissima. Dal secondo al quinto posto, occupati da squadre come Anguillara, Lazio Volley e la stessa Tibur, regna un equilibrio sottile dove tutte le formazioni sembrano poter dire la loro. La Pallavolo Civitavecchia conferma di avere la tecnica e il cuore per restare ai vertici con grande merito, ma la strada verso i playoff resta una battaglia punto su punto.

