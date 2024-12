Torna il campionato di serie C femminile con la quarta giornata del girone A.

Alle 18.30 la 3epc Asp Civitavecchia ospita il Pallianus Volley davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini per dar luogo a quello che è uno scontro diretto per la salvezza. Le due squadre sono appaiate in classifica con 3 punti anche se i colleferrini sono davanti grazie ad un quoziente leggermente superiore.

Il Pallianus è una squadra difficile da affrontare, può far affidamento su una buona difesa e battuta e non ha sfigurato in questo avvio di campionato.

L’Asp Civitavecchia al momento ha a disposizione tutte le giocatrici ed è reduce da una sconfitta con Roma Centro che ha comunque dato buone indicazioni al tecnico Giovanni Guidozzi, che ha commentato così la vigilia dell’incontro: «È uno scontro diretto, una partita da vincere con tre punti considerato il livello difficile del nostro girone. Per ora gli allenamenti sono andati bene e anche nella partita contro Roma Centro le ragazze hanno fatto la loro partita: mi aspetto una bella risposta da parte delle ragazze, ci saranno scambi lungi e dovremo essere sul pezzo».

