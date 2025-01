Dopo la sosta natalizia che ha salutato il successo di Lazio Winter Cup torna questo fine settimana il campionato di pallavolo. In serie C femminile l’Asp Civitavecchia, reduce da un buon girone d’andata, affronta alle 18.30 l’Anguillara al Palazzetto Insolera-Tamagnini. La classifica del girone A evidenzia le rossoblù avanti nel punteggio a quota 17 contro i 14 delle avversarie, ma la squadra anguillarese era favorita per le zone alte della classifica ad inizio campionato: gli elementi per una partita dall’esito incerto ci sono tutti.

«Incontriamo l’Anguillara che a inizio campionato era una delle squadre più attrezzate per i play off e la loro classifica non rispetta il vero valore, sono molto competitivi» ha dichiarato l’allenatore dell’Asp Civitavecchia Giovanni Guidozzi. «Noi ci siamo allenati bene, Federica Belli ha recuperato dalla febbre dei giorni scorsi, Carlotta Donati ha sempre mal di schiena ma cerchiamo di tenerlo sotto controllo. Giocheremo punto su punto come se fosse una finale indipendentemente dalla squadra che affrontiamo».

In serie C maschile la dodicesima giornata del girone A attende l’Etruria Volley alla trasferta romana contro l’Aurelio che in classifica ha 18 punti, gli stessi dei gialloblu. La partita di domenica sarà un test per verificare le ambizioni in campionato della rosa di Claudio Quaglia.

