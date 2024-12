Il campionato femminile di serie C torna nel weekend con la sesta giornata del girone A.

Alle 18.30 la 3epc Asp Civitavecchia attenderà al Palazzetto Insolera-Tamagnini il Dea Volley quarta in classifica: una partita difficile che contrapporrà squadre con obiettivi diversi. Le civitavecchiesi hanno iniziato bene la stagione e puntano con decisione ad una salvezza tranquilla mentre la squadra di Colleferro ha delle velleità più importanti nei playoff promozione.

Per le rossoblu l’obiettivo è quindi fare il possibile giocando per vincere, considerando realisticamente che una sconfitta al quinto con un punto per la classifica non sarebbe disprezzata.

Tra le inseguitrici dell’Asp Civitavecchia, che attualmente occupa il settimo posto con 9 punti, va evidenziato l’impegno più che proibitivo del Marconi Stella che affronterà in trasferta la capolista Terracina e la trasferta decisamente più agevole del Prometeo contro il Quintilia F1.

Nel campionato di serie C maschile l’Etruria Volley giocherà in trasferta contro il Roma Sports il sesto turno del girone A con l’obiettivo di proseguire l’ottima striscia di vittorie consecutive per 3-0 che resiste da quattro giornate.

