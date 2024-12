L’Asd Viterbo Fc rinnova l’impegno con il settore femminile confermando la leadership provinciale nell’ottica di valorizzazione totale delle sue quote rosa sia per quanto concerne la Scuola Calcio che il settore dell’agonistica. Preparativi in corso per una nuova stagione, quella del calcio femminile, che da anni rappresenta ormai un punto fermo della società capeggiata dal presidente Paolo Tozzi. Anche quest’anno il club gialloblu, oltre alla gestione del settore maschile e al neonato progetto Ssd Città dei Papi, si occuperà infatti di dar spazio al calcio in rosa, coinvolgendo le ragazze a partire dall’Under 17 fino ad arrivare alle più giovani.

«Oltre alla Scuola Calcio di base - spiega il direttore generale e responsabile del settore femminile Andrea Pedica - riservata alle nate dal 2014 al 2020, abbiamo in programma di prendere parte alla stagione agonistica con le categorie Under 12, 15 e 17. L’attività di base avrà la supervisione di mister Adriano Ruggiero e dei tecnici Enzo Violetti e Fabio Raco, quest’ultimo anche allenatore dell’Under 15».

In attesa del primo open day, previsto per la fine di luglio, le interessate potranno rivolgersi alla segreteria della società presso l’impianto sportivo di Santa Barbara, aperta nel periodo estivo tutti i martedì e giovedì dalle ore 16 alle 18.

