Continuano ad arrivare soddisfazioni ed opportunità per la Planet Dance, scuola di danza cittadina diretta dalla maestra Francesca Feoli, che, grazie alle performance eseguite durante il Concorso Internazionale “Non solo danza”, ha potuto accedere direttamente senza alcun tipo di selezione preliminare alle finali della "Performer Italian Cup”. Questa prestigiosa competizione, suddivisa in diverse categorie artistiche, vede sfidarsi talenti provenienti da tutte le regioni italiane, i quali andranno a scontrarsi ognuno nella propria disciplina di appartenenza, con l'obiettivo di raggiungere l'ambito traguardo della vittoria finale. Il tutto sarà poi concentrato in un format televisivo, che sarà trasmesso dalla Rai nei mesi a venire. Ad accedere alla competizione saranno Ilenia Traetta e Chiara Crescentini, avendo conquistato la categoria del Passo a due della categoria danza contemporanea, nonché Bianca Spinelli, per il premio speciale ottenuto con la vittoria nella categoria Assolo Danza Contemporanea, che dovrà cimentarsi nella Categoria B Intermedio.

Ovviamente entusiasta ed orgogliosa la maestra Francesca Feoli: «La direzione artistica del Concorso Non solo danza e soprattutto l'organizzatore Vincenzo Macario, che ringrazio particolarmente, hanno riconosciuto la qualità delle nostre allieve e pertanto hanno deciso di farci questo bel regalo. Sarà sicuramente una nuova esperienza che accrescerà il bagaglio professionale delle nostre allieve e che ci permetterà, ancora una volta, di poterci confrontare con numerosi talenti provenienti da altre regioni».

on resta quindi che sostenere e fare il tifo per le danzatrici civitavecchiesi, con l'augurio che possano migliorarsi sempre di più in questa nobile disciplina.

