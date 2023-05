L'As Gin fa un'altra meraviglia. Alla Final Six del PalaVesuvio di Napoli le civitavecchiesi hanno chiuso al secondo posto e tornano ad essere vice campionesse d'Italia, dopo una finale che le ha viste ottenere l'argento senza grossissime difficoltà, con +6 sul Trieste e a -9 dalla Brixia, nonostante qualche piccolo grattacapo iniziale. A trascinare l'As Gin è stata Manila Esposito, con un 14 al volteggio e un 13.850 alla trave. Solido anche il contributo di Giulia Cotroneo, July Marano, Naomi Pazon, Sara Stagni ed Emma Recchia. Si tratta di un risultato che dice un dato inequivocabile: tolta l'irraggiungibile Brixia, l'As Gin è la miglior società d'Italia, lo dimostrano i cinque secondi posti in tutti gli appuntamenti del campionato.

«Siamo molto contenti - spiega coach Camilla Ugolini - le ragazze sono state splendide,una crescita e un cammino incredibile in questo campionato. Tutte quadrate,solide,compatte, concrete. Una vera squadra,sorridente e combattiva,Cotroneo capitana esemplare,manila pazzesca in ogni esercizio,stellare, July e Naomi preziose. Sara sempre pronta a mettersi in gioco ed aiutare la squadra e la piccola Emmina Recchia si è’ mostrata al mondo ginnico “dei grandi”. È stato un campionato emozionante dove siamo riusciti ad esprimere tanta bella ginnastica, una squadra che potrà dire la sua sempre di più anche in futuro. Abbiamo collezionato pochissimi errori in tutto il campionato. Mi sento di dire che siamo stati davvero super, le ragazze, noi allenatori e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo fantastico team».

Grandi soddisfazioni anche per la squadra maschile dell'As Gin, che sarà ancora in serie B per la prossima stagione. La notizia è arrivata dai playout che si sono svolti sempre al PalaVesuvio, a poche ore della Final Six di serie A1. Il gruppo allenato da Tommaso Pampinella ha chiuso al secondo posto, centrando una delle tre piazze per la terza categoria nazionale. A seguire i civitavecchiesi sono stati anche Petrarca e Vicentina.

«La gara è andata molto bene - afferma coach Tommaso Pampinella - è stato tutto perfetto fino all'ultimo attrezzo, quando ce la stavamo giocando per il primato con il Petrarca. Noi siamo andati a cavallo con maniglie, ma qualche sbavatura non ci ha permesso di poter portare a casa il primo posto. Comunque è andata molto bene, abbiamo fatto il record stagionale con 144 punti. Siamo molto soddisfatti del risultato e della salvezza ottenuti e quindi torniamo a casa con questo importante responso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA