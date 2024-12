Sono ore bellissime quelle che sta vivendo l’As Gin dopo lo storico argento vinto da Manila Esposito nella gara a squadre con la Nazionale italiana alle Olimpiadi di Parigi. È un risultato di grandissimo spessore, tutti i maggiori network nazionali hanno incensato il gruppo di Enrico Casella, nonostante in concomitanza con l’argento in pedana sono arrivati altri grandi successi per l’Italia ai Giochi, come l’oro ottenuto dalla spada femminile di scherma e il bronzo del nuotatore Gregorio Paltrinieri. L’As Gin ha seguito in maniera trepidante l’evento, anche con un foltissimo gruppo di ginnaste e di appassionati che si è radunato per seguire insieme e soffrire per Manila. I coach Camilla Ugolini e Marco Massara erano direttamente sul posto a Parigi. Tra l’altro coach Ugolini, assieme ai genitori di Manila Esposito, sono stati immortalati in mezzo al pubblico dalle telecamere dell’Obs e sono finiti all’interno degli highlights celebrativi di Eurosport per l’impresa azzurra. I social sono stati letteralmente subissati dai post celebrativi e dalle immagini della festa di Manila Esposito e delle sue compagne di squadra.

«C'erano oltre 100 persone a seguire la gara dell'Italia sullo schermo che abbiamo sistemato in palestra - racconta Pierluigi Miranda - dopo la terza rotazione eravamo davvero fiduciosi per una medaglia. Purtroppo il corpo libero non è andato benissimo, con Manila impeccabile fino all'errore, così come accaduto per D'Amato. Siamo stati in trepidante attesa per l'esibizione di Andreoli, che doveva superare 12.900 per farci ottenere la medaglia. La squadra è stata unita e ogni ragazza si è incoraggiata l'un l'altra. Abbiamo fatto un ottimo risultato, con questi due errori, gli altri colossi della ginnastica mondiale, come Brasile, Gran Bretagna e Cina ne hanno fatti più di noi. Era impossibile raggiungere gli Usa, quindi il secondo posto è veramente il massimo a cui potevamo aspirare. Riuscirci con tutte queste ragazze giovani, in particolare con Manila che è la più giovane di tutte le donne presenti per l'Italia alle Olimpiadi, è per noi una grandissima soddisfazione. Abbiamo avuto la pelle d'oca, siamo stati lì fino all'ultimo secondo a sperare. Erano 96 anni che l'Italia non vinceva una medaglia ai Giochi Olimpici con la femminile. In questo 2024 abbiamo vissuto emozioni veramente grandissime, dalle quattro medaglie all'Europeo allo Scudetto, fino alle medaglie agli Assoluti ed ora questo argento olimpico. Siamo strafelici del risultato, Manila ha dimostrato di essere unica e sta dimostrando di essere la ginnasta più forte d'Italia, ci dà ulteriore onore e orgoglio per quanto abbiamo avuto e per come è diventata Manila. Ringrazio tutto lo staff, tutta l'As Gin e tutta la Federginnastica per il lavoro svolto e per questi risultati che ci stiamo godendo. Incrociamo le dita per le tre finali che ci saranno ancora, vogliamo continuare a sognare. Forse questa è stata l'emozione più forte che abbiamo avvertito in questi giorni, Manila è cresciuta nella nostra palestra, dove ha cominciato quando era veramente piccola».

