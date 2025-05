Si è svolta al campo Secondiano Cosimi la prima edizione del torneo della Legalità per la Fondazione Telethon di calcio a cinque. Una selezione di avvocati, una di educatori e ragazzi del centro "Il Ponte" ed una selezione dell’Artù, società organizzatrice del torneo, hanno dato vita ad un triangolare benefico. «Ringrazio Veronica Mantozzi del Ponte e l'avvocato Antonio Arcadi che si sono subito attivati per partecipare a questa iniziativa con grande entusiasmo - dichiara il presidente dell’Artù Riccardo Pieri - ed ovviamente l'Evergreen e l'arbitro Franco Simonante. Sarà un torneo da svolgere tutti gli anni nella giornata nazionale della legalità. Gli avvocati, in campo, hanno mostrato invece poco affiatamento, cedendo prima al Ponte e dunque all’Artù. In finale, quest'ultima si è imposta per 6-3 sulla selezione del Ponte al termine di una partita comunque combattuta. Ricordiamo che il premio di miglior giocatore è stato vinto da Alessio Murabito». «Ringrazio tutte le squadre partecipanti – spiega la coordinatrice provinciale della Fondazione Telethon, Anna Battaglini – ed un speciale a Riccardo Pieri per l'organizzazione della manifestazione».

