Con un gol di Lo Duca, al ventesimo del primo tempo, l'Aranova espugna Rieti, dove riesce a fermare una squadra che puntava a rilanciarsi. Invece è stata la squadra di Scarfini a confermare il buon momento, costellato da otto risultati utili di fila. Un successo, quello in terra sabina, che consente ai rossoblu di portarsi in alto alla classifica, a ridosso delle formazioni che guidano il girone. Tre punti pesanti in chiave salvezza grazie ai quali continua la marcia dei rossoblu che da quando hanno Scarfini in panchina non hanno mai perso. Un periodo in cui oltre al bel gioco si vede una squadra viva e motivata. Ora l'obiettivo non è soltanto la salvezza, si guarda anche ad altro, ad approdare più in alto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA