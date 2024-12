Alessio Teti rimane ad Aranova. La Pantera si è accordato con la società rossoblu anche per la prossima stagione.

«Sono contento di rimanere, credo di aver fatto una scelta giusta - esordisce l'attaccante - qui mi sono trovato molto bene, mi hanno fatto sentire a casa, non potevo rinunciare a una maglia che lo scorso campionato mi ha permesso di fare 21 gol e di disputare una bella stagione. Si riparte con entusiasmo, non vedo l'ora di partire con la preparazione, voglio fare ancora di più». Insieme a Teti sono stati confermati Zonfrilli, Germoni e Massimiani. Nelle prossime ore la società svelerà i nuovi ingaggi, che saranno siglati in base alle richieste di mister Vigna che si è incontrato con il patron Andrea Schiavi per analizzare la pista da seguire. «Sicuramente, da quello che noto, le intenzioni sono di allestire una squadra competitiva, per fare molto meglio della stagione passata - conclude l'attaccante - vogliamo puntare in alto, le aspettative sono buone, sarà il campo a dirci dove potremo arrivare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA