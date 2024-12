Perde di misura l'Aranova nella gara di andata dei sedicesimi di Coppa Italia ( 0-1), subendo di misura una sconfitta contro la Favl Cimini Viterbo, che piazza il gol vittoria al decimo del primo tempo con Orlandi. Non sono del tutto perse le speranze della formazione di mister Vigna , che proverà a ribaltare il risultato tra due settimane. Non era certo facile affrontare una formazione come quella guidata da Lillo Puccica, che in settimana si era rafforzata, ed era reduce da un importante pareggio sul campo del Valmontone. L'Aranova, tuttavia, ha sfoderato una buona prestazione, ma non ha concretizzato come avrebbe dovuto . Domenica per i rossoblu c'è il Colleferro, che ha subìto due sconfitte in altrettante gare, alla ricerca di una vittoria per riprendere la marcia verso le posizioni alte della classifica. I tifosi dell’Aranova, invece, attendono il primo successo stagionale.

