L’obiettivo dell’Aranova è di infilare il terzo successo di fila. È quanto chiede Vigna ai suoi ragazzi, che saranno impegnati domenica mattina alle ore 11 contro l'Aurelia Antica Aurelio. La vittoria in casa del Fiumicino, in un derby sentito, ha galvanizzato l'Aranova che ha trovato la via maestra, reduce da due vittorie consecutive. «Credo che ci mancasse solo un po’ di fortuna, visto che dal punto del gioco ci esprimiamo bene sin dalla prima giornata - ha affermato il tecnico Vigna - due vittorie di fila ci hanno messo un buon umore, ci danno la carica per affrontare l’Aurelio con molta più serenità. È una gara da prendere con le molle, dobbiamo approcciarci all'avversario con la giusta concentrazione, a modo nostro. Fino ad oggi ho vista una squadra in salute, che ha saputo offrire un bel gioco e non subire la forza degli avversari. Dobbiamo continuare di questo passo e avere la mentalità giusta per competere con tutti. Mi aspetto una bella prestazione, speriamo condita da una vittoria».

©RIPRODUZIONE RISERVATA