A Le Muracciole arriva il Campus Eur e l'Aranova, dopo la vittoria di Ladispoli, guarda nel mirino quota salvezza, che a sette giornate dal termine non è così lontana.

Già, perché vincendo in casa metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza, dal momento che dietro si è staccata molto squadre che cercano di correre ma con fatica. Il match di oggi, contro la quinta forza del campionato, che non ha più nulla da giocarsi, appare più facile del previsto. Almeno sulla carta è così, ma non lo sarà in campo. La " Pantera" Teti ha voglia di incrementare il suo bottino di 18 reti e insediarsi in terza posizione, ora occupata da Vittorini del Civitavecchia con 22 goal.

«Io guardo al bene della squadra - commenta Teti - tutto il resto mi fa piacere, l'importante è che vinca la squadra. Diciamo che è una bella stagione per me, mi sono tolto delle soddisfazioni personali, soprattutto per merito dei miei compagni».

