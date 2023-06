L’Aranova, promossa in Eccellenza, dopo una stagione esaltate, segnata da un finale con il primo posto, si prepara ad affrontare la prossima stagione con le stesse motivazioni con cui è ripartita dalla Promozione. Dopo la riconferma del tecnico Di Curzio, il direttore sportivo Mursia ha messo a segno l’ingaggio di Alessio Teti, ex Città di Cerveteri e Ladispoli. L’attaccante che con la maglia del Ladispoli non ha effettuato un campionato nelle sue possibilità, vuole riscattarsi in quel di Aranova, maglia che indossa per la prima volta. Il 28enne di Casalotti è stato molto contento di aver chiuso l'accordo con gli aranovesi, sebbene si pensasse a un ritorno a Cerveteri. La “pantera” riparte per un campionato da leader, sono queste le attese della dirigenza, pronta ad investire per disputare un torneo nei piani alti.

