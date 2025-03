Vittoria, morale e un pensiero ai playoff. L’Aranova continua a marciare nella direzione giusta, batte il derelitto Fiumicino, condannandolo a una probabile retrocessione. Con un gol di Alessio Teti i rossoblu si aggiudicano il derby con il Fiumicino, meritando un successo che li porta a cinque punti dal secondo posto, occupato dalla W3 Maccarese. Per la squadra di mister Scarfini è una vittoria che cambia le carte in tavola, visti i risultati delle squadre con le quali si contende un posto per i play off.

«Sono tre punti che hanno un significato importante, ci permettono di salire in classifica con un occhio ai play off - ha affermato l’attaccante Teti - stiamo facendo il nostro, ci sentiamo in salute, lo stiamo dimostrando. Abbiamo i mezzi per fare ancora di più. Sicuramente fino al termine del campionato daremo il massimo per provare a piazzarci più in alto possibile. Siamo fiduciosi. Avanti così», ha concluso l’autore del gol decisivo.

Domenica amara per il Fiumicino che rimane all’ultimo posto in classificon 11 punti. La W3 Maccarese perde, probabilmente, l'ultimo treno per la promozione diretta. Sconfitta in casa dalla capolista Valmontone, passa per primo in vantaggio con Di Giovanni. Nella ripresa gli ospiti, grazie alle reti di Rossi e Valentini, si regalano un successo che rafforza il primato.

