L’Aranova ha l’occasione di allungare in classifica, davanti ai suoi tifosi alle ore 11, affrontando la Pro Calcio Tor Sapienza. Nel punto più alto della graduatoria, gli uomini di mister Scarfini vogliono continuare su questa strada, con l'obiettivo, mai nascosto, che rimane quello di arrivare tra le prime. La rosa competitiva, infatti, potrà permettere al tecnico romano di giocarsela con le rivali a un obiettivo, quello della Serie D, che era nelle intenzioni del presidente Schiavi. Intanto si pensa all'avversario odierno, una squadra che arranca con soli sette punti in classifica che deve farne al più presto per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Per Teti e compagni sarà una gara delicata, che sulla carta si può vincere.

«Partita impegnativa, dobbiamo affrontarla con molta attenzione e concentrazione. Non vogliamo guardare alla classifica, ci importa poco. È importante il campo, dal quale vogliamo uscire giocando bene e vincendo», ha affermato Alessio Teti.

