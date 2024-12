Ultima gara in casa dell'Aranova che saluterà i propri tifosi contro la FAVL Viterbo. La squadra di Vigna che ha raggiunto la salvezza sarà composta da molti giovani e da coloro che hanno giocato meno in questa stagione. Un cammino che sembrava molto complicato a dicembre, quando è subentrato Pier Luigi Vigna le carte in tavola sono cambiate ed è iniziata un'altra musica in campo. Ora per il tecnico si parla di futuro, quasi certamente su questa panchina con rinnovate prospettive che dipenderanno dalla volontà del presidente Andrea Schiavi. Il numero uno del club desidera poter costruire una squadra che lotti per il vertice. Intanto la gara contro Viterbo sarà significativa per l'attaccante Alessio Teti, che punta ad arrivare terzo nella classifica dei marcatori.

