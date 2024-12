Vuole tornare a vincere l’Aranova, che nel suo stadio, davanti ai suoi tifosi, affronta domani alle ore 11 il Villalba. Sulla carta appare agevole il match, alla portata di Teti e compagni che devono vincere per riuscire a ottenere una posizione tranquilla in classifica. Dopo tre pareggi di fila è arrivato il momento di brindare al 2024 con tre punti. Con Vigna in panchina i rossoblu non hanno mai vinto, ecco quindi che è giunta l’ora di mettere tre punti in cascina. Sulla strada della formazione del presidente Schiavi arriva una squadra in debito di ossigeno, che non può permettersi il lusso di perdere. Così come l’Aranova che domani alle 11 chiama a raccolta i suoi tifosi.

«Saranno numerosi come sempre, l’incitamento che ci regalano ogni domenica è significativo, contro il Villalba ci spingeranno alla vittoria», ha detto Teti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA