Si è concluso con il successo dell'Alma Nuoto il Torneo Mar Tirreno, giunto alla seconda edizione e che era riservato alla categoria Under 12, che ha occupato tutto il weekend al circolo Alfio Flores nell'evento organizzato dalla Snc Civitavecchia e dalla Nuotatori Civitavecchiesi. Anche il secondo posto è romano ed è stato raggiunto dal Delta. Terza posizione per la Roma Nuoto, quarta per la Centumcellae. Presente alle premiazioni il vicesindaco Manuel Magliani, che ha fatto i complimenti ai ragazzi scesi in vasca. «I ragazzi si sono divertiti - affermano dalla Snc - è stato un weekend perfetto per loro e per i soci del circolo, i quali ammirano l'attività svolta nella pallanuoto soprattutto a livello giovanile. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno contributo e tutte le società che hanno partecipato al torneo».

