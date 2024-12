Una partita rocambolesca ricca dibemozioni, gol e repentini cambi di fronte è stata quella che si è disputata domenica nello stadio “Don Calabria” di Roma dove, per la 23esima giornata del campionato di Prima categoria (girone C) si sono affrontati i padroni di casa dello Sporting Real Aurelio e gli ospiti dell'Allumiere e proprio i ragazzi di patron Diego De Paolis sono riusciti a imporsi per 5-4, grazie alla doppietta di Jacopo Cimaroli e alle reti di Dario Pomponi, Marco Castagnola e Luca Lanari. Il team di mister Riccardo Sperduti è sceso in campo ben determinato a portare punti a casa e alla fine con grinta e bel gioco sono riusciti a centrare l'obiettivo. L’Allumiere non ha approcciato bene la partita e dopo 10 minuti dal fischio d'inizio i padroni di casa hanno aperto le marcature e sononriusviti a insaccare anche la rete del 2-0. I biancocelesti a questo punto invece di arrendersi hanno avuto una grande reazione e si sono spinti alla ricerca del gol, fino a che con il gol Castagnola hanno accorciato. Poco dopo, però, sono stati ancora i padroni di casa a segnare portandosi sul 3-1. Il primo tempo sembrava scivolare via su questo filo, ma i ragazzi di mister Sperduti (che oltre ad essere un ottimo tecnico è anche un grande motivatore), come dimostrato in altre occasioni, con grande grinta sono riusciti ad agguantare il pareggio prima con la rete di Cimaroli e poi con quella di Pomponi. Sul momentaneo 3-3 le squadre sono andate al riposo. Il secondo tempo ha visto mister Sperduti fare dei cambi mandando in campo Perfetti e Mocci. L’Allumiere ha spinto tanto finona che ha trovato il vantaggio ancora grazie a Jacopo Cimaroli che è stato bravo a battere il portiere avversario di testa da pochi metri. Lo Sporting Real Aurelio non ha mollato e ha provato a riagguantere il match, ma Lanari ha svettato più in alto di tutti e su calcio di punizione e trova il 5 a 3. L’Allumiere, poi, è stato costretto a giocare in dieci per l’espulsione di Pomponi. I collinari si sono difesi e sono ripartiti, ma lo Sporting Real Aurelio, a pochi minuti dal termine, ha segnato il quarto gol. Il recupero è poi termina senza nessuna azione degna di nota e al triplice fischio finale i biancocelesti hanno festeggiato la meritata vittoria per 5-4. A fronte dei tre punti conquistati, a 7 giornate dalla fine del campionato, l'Allumiere è al nono posto in classifica. Domenica prossima l'Allumiere attende alla Cavaccia il Soratte, formazione che viaggia all'ottavo posto.

