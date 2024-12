È attesa a giorni la scelta del neo allenatore del Ladispoli Women, che vede in ballottaggio Fabrizio Reatoni e Stefania Campi, che nei prossimi giorni saranno a colloquio con il direttore Vincezo Persi.

La formazione rossoblu, reduce da un bel campionato, dove non ha avuto occasione di alzare trofei, sarà completata nelle prossime settimane dal nuovo traghettatore, che a grandi linee, ritroverà lo zoccolo duro della scorsa stagione, migliorato da alcuni inserimenti di categoria. Fin quando non sarà ufficiale la scelta tecnica, non vi saranno operazioni di mercato.

«Aspettiamo di incontrarci con due persone preparate e in funzione delle loro richieste, sceglieremo il tecnico -ha detto Persi - . La rosa , che sarà arricchita da nuovi acquisti, sarà composta da molte ragazzi giovani, pescate dal comprensorio, dal momento che abbiamo un bel numero di giocatrici brave».

Nel prossimo campionato di Eccellenza , che il Ladispoli disputa da sei stagioni, le tirreniche partiranno con i favori del pronostico.

