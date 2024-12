Avevamo preannunciato un weekend infuocato e così è stato. Sono stati tre giorni di massima allerta al PalaPanzani; tre giorni in cui tre squadre della Volley Ladispoli avrebbero avuto dal campo verdetti definitivi ed ambire ad obiettivi sportivamente ambiziosi. Naturalmente l’obiettivo più prestigioso era la Promozione in serie C maschile e di questo successo abbiamo già ampiamente trattato nei giorni scorsi con grande soddisfazione di tutti.

Non abbiamo però detto delle altre due gare giovanili che si sono giocate domenica e lunedì e che hanno comunque continuato ad entusiasmare un pubblico che in questi tre giorni abbiamo riscontrato essere di fatto residente al PalaPanzani certificando la consistenza del movimento pallavolistico a Ladispoli. Domenica pomeriggio a scendere in campo per la gara di ritorno della semifinale Fipav è stata l’Under 14 femminile; Volley Ladispoli e Sever Volley&Sport dopo la gara di andata conclusa a favore del Ladispoli per 3 set a 1, si sono ritrovate di fronte per assicurarsi l’accesso alla finale di domenica a Castelnuovo di Porto, ore 10.30. La gara nei primi due set è stata nettamente controllata dal Ladispoli che solo dopo essersi aggiudicata i primi due set, decisivi per la qualificazione, ha dato spazio alle seconde linee che comunque hanno chiuso la gara con successo.

Complimenti alle ragazze quindi (classe 2010) che, come hanno già fatto le loro giovanissime compagne Under 12 (classe 2012), accedono alla Finale ed andranno a contendersi il titolo Territoriale.

La stessa cosa non possiamo dire dell’Under 13 femminile (classe 2011) che la loro semifinale, invece, l’hanno giocata al PalaPanzani lunedi contro il KKEur. Anche per loro vincere questo confronto avrebbe significato disputare la finale di categoria, ma purtroppo la squadra partiva da un risultato nella gara di andata troppo compromesso : 3-0. Il risultato di ieri, 2-1 a favore del KKEur ha praticamente chiuso le porte alle speranze del Ladispoli, ma c’è stata comunque la soddisfazione di aver disputato una gara tecnicamente bella e combattuta, a tal punto che dopo aver vinto il primo set, il Ladispoli è sembrato poter fare il miracolo. In conclusione l’Under 13 femminile della Volley Ladispoli non disputerà la finale, ma i complimenti sono comunque d’obbligo per il loro campionato disputato alla grande ed per l’ultima prestazione fornita davanti al proprio pubblico davvero emozionante.

