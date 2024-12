Una vittoria pesante, per il morale in primis. Il primo successo stagionale del BKL Ladispoli arriva dopo una prova maiuscola, che ha fatto emergere il cuore del collettivo.

Dopo l’intervallo i giocatori del coach Lucas Ingenito sono entrati in campo uniti più che mai e con la voglia di giocare e lottare insieme su ogni pallone chiudendo i secondi due quarti con un parziale di 55 a 27 E finendo la partita sul punteggio di 95 ad 82.

Una vittoria di platino che rilancia le ambizioni di salvezza del Basket Ladispoli che se giocherà sempre con il cuore e l’orgoglio dimostrato contro la Nuova Lazio, può impensierire qualsiasi avversario. Si guarda ai prossimi impegni per riconfermarsi.

«Domenica non ci sembrava vero, la prima vittoria ha un sapore particolare - spiega il presidente Massimo Albano- . Abbiamo meritato, così come meritavamo nelle gare precedenti, condizionate da assenze pesanti. Sono due punti che ci danno una carica elevata, e credo anche molta consapevolezza. Ora ci siamo anche noi, se saremo quelli di domenica potremo sperare in una salvezza, faticosa lo sarà sicuramente».

