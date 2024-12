Evento di prestigio a Ladispoli per la “Stars Cup International” di footvolley con tanti campioni giallorossi del passato Simone Perrotta, David Pizarro, Max Tonetto e Aldair. Il torneo è in programma da giovedì 27 a domenica 30 giugno in spiaggia sul lungomare centrale di via Regina Elena e vedrà protagoniste alcune tra le coppie più importanti del panorama internazionale. Un evento molto atteso che verrà presentato domani al Gotha Beach di Ladispoli in una conferenza stampa. Ci saranno, tra i tanti, il sindaco Alessandro Grando, il delegato ai Rapporti col Coni Stefano Fierli, il presidente del comitato nazionale Fairplay Ruggero Alcanterini e il presidente Playfootvolley Max Tonetto, ex esterno giallorosso. Ladispoli dunque sarà il clou di varie tappe del footvolley. Garantita la presenza dell’Italia con Federico Iacopucci, fresco Pallone d’oro e il compagno Alen Faccini, figlio di Alberto campione d’Italia con la Roma nel 1983. Gli azzurri sfideranno Uruguay, Inghilterra e Spagna. In mezzo alle partite ufficiali però tante esibizioni con Aldair e Tonetto pronti a scatenarsi e con il “Pek” Pizarro e Perrotta che si scaldano già per l’altra grande passione: il football. Invitati anche l’assessore a Turismo e Spettacolo Marco Porro, il presidente del Consiglio comunale Carmelo Augello, il delegato allo Sport Fabio Ciampa, il consigliere Lorenza Panzini e il delegato allo Sport acquatici Mario Monti.

