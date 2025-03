Ladispoli sconfitto ancora ed è un ko che brucia. La retrocessione ormai è alle porte per gli uomini di mister Bosco che potrebbero tornare in Promozione dopo 14 anni. I padroni di casa fanno tutto nella ripresa con la doppietta di Onesti. L’unico ballottaggio era tra D’Amore e Fanali e lo vince il primo che viene schierato sulla corsia destra della difesa, a sinistra Polucci con i due centrali che sono Ranieri e Barbarossa davanti al portiere Mercadante. In mezzo al campo Capanna, il capitano assieme a Merciari. Poi sugli esterni i soliti Di Biagio e Cupperi con Ferreri seconda punta mobile al fianco dell’ariete Cifarelli. Nel primo tempo qualche occasione da una parte e dall’altra ma il punteggio non cambia. Nella ripresa subito in discesa il match con Onesti che la sblocca dopo 5 minuti ben servito da Ortenzi. Passano pochi minuti e Tordella sfiora il raddoppio dopo una clamorosa discesa. È sempre Onesti invece a capitalizzare dopo una respinta di piede di Mercadante. Il neo entrato Cisse sbaglia il gol del 3-0 poi arriva il triplice fischio finale.

La salvezza diretta era già un miraggio prima dell’ultima sconfitta di Rieti, ora anche i playout sono lontanissimi. Immaginando che i tirrenici possano comunque raggiungere il terzultimo posto, sarebbero a -17 dall’Aurelia Antica Aurelio. Prossima sfida in casa con la Boreale, poi trasferta a Colleferro.

RIETI: Marricchi, Tordella (44’ st Peschiaroli), De Vitis, Criscuolo (19’ st Mattei), Scopigno, Fusaroli, Onesti (35’ st Cisse), Ortenzi, Di Curzio, Santos (46’ st Pezzotti), Galan (42’ st Caruso). A disp. Roversi, Conti, Camara, Mencarelli. All. Scaricamazza

A.LADISPOLI: Mercadante, D’Amore, Polucci, Capanna (42’ st Fanali), Barbarossa (39’ st Tancredi), Ranieri, Di Biagio, Merciari (35’ st Fumasoni), Cifarelli, Cupperi (12’ st Dato), Ferreri (18’ st Ardel). A disp. De Matteo, Urbani, Di Cicco, Lorizio. All. Bosco

ARBITRO: Tomei di Sapri

MARCATORI: 5’ st e 30’ st Onesti

NOTE: Ammoniti: Ortenzi (R)

©RIPRODUZIONE RISERVATA