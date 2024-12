Oggi 29 luglio il raduno del Ladispoli all'Angelo Sale e fissate già anche le prime amichevoli estive.

Prende volto il gruppo che guiderà il nuovo mister Andrea Di Renzo, ex Astrea.

Il direttore sportivo Andrea Calce, nuovo anche lui, ha lavorato oltre che al mercato pure alle gare di preparazione per dare modo all’allenatore di prendere confidenza con i giocatori, solo 4 quelli della scorsa stagione: Buonanno, Pelizzi, Polucci e Minelli.

Si parte il 4 agosto con la partitella in famiglia. Quattro giorni dopo sfida subito tosta con il Montespaccato che ambisce anche quest’anno a salire in D.

L’11 agosto trasferta a Roma con il Certosa mentre il 13 doppia amichevole per far ruotare i ragazzi: con il Rocca Priora (ore 16) e Grifone (alle 18).

Cinque giorni dopo al Sale arriva l’Urbetevere e il 24 altra trasferta a Tolfa.

Il 29 secondo test in famiglia e l’1 settembre l’Academy ospita la Lodigiani. Intanto c’è un gran voglia di cominciare, a cominciare da Federico Capanna dopo le esperienze con Roma City e Urbetevere. Si tratta di un ex per il Ladispoli.

«C’è tanta voglia di ricominciare, lo ammetto - dice - le sensazioni sono positive anche se ancora non conosco i nuovi compagni. L’obiettivo è quello di fare sempre meglio, sarà importante credo la preparazione sia per mettere benzina sulle gambe che per affinare i meccanismi tattici con il mister».

Il centrocampista ha giocato in maglia rossoblù tre anni fa quando sulla panchina sedeva Marco Scorsini. Sfortunato quel Ladispoli lanciatissimo e poi bloccato dall’emergenza sanitaria. Capanna comunque era riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sfornando assist importanti, la sua specialità insieme alla corsa. È cresciuto nelle giovanili del Genoa e dell’Atalanta. Ora è pronto per la nuova avventura in Eccellenza.

«Vedremo quello che accadrà - prosegue il 23enne - è difficile fare previsioni in un girone dove comunque ci saranno formazioni fortissime. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, senza porci dei limiti. Il verdetto sarà sempre quello del campo».

Il ds Calce sta lavorando sotto traccia per accontentare Di Renzo. Si punta a concretizzare due trattative con un difensore e un attaccante.

©RIPRODUZIONE RISERVATA