La migliore difesa del girone contro uno degli attacchi più sterili. La Boreale ospita il Ladispoli forte del suo pacchetto arretrato e dei 7 gol incassati finora in 11 giornate. I rossoblù però sono reduci dall’esaltante 2-0 rifilato al Rieti all’Angelo Sale, tre punti d’oro che hanno rivitalizzato un ambiente piuttosto depresso. Nulla è scontato oggi, nemmeno che i rossoblù di Bosco riescano a tornare a casa con qualcosa di buono. Chiaro, i padroni di casa sono favoriti e vogliono tornare a gioire dopo un punto soltanto racimolato negli ultimi due incontri con Pomezia e Valmontone. Il tecnico tirrenico ha preparato nei minimi dettagli questa partita provando varie soluzioni anche nella rifinitura. L’idea è quella di ripresentarsi con lo stesso modulo utilizzato in queste giornate e, probabilmente, con la stessa formazione che ha avuto la meglio sul Rieti di Scudieri. Pertanto è possibile ipotizzare Mercadante tra i pali, poi difesa a quattro con Barbarossa e Tancredi centrali e Urbani e Guida dirottati sulle corsie laterali. In mezzo al campo capitan Capanna con Merciari al suo fianco e poi potrebbe avere spazio il rientrante Polucci a discapito di Fanali. Forse questo è l’unico ballottaggio ma il secondo resta favorito. Per il resto Di Biagio e Giusto, il bomber delle ultime due giornate, dietro all’unico attaccante Cifarelli che proprio in queste ore ha suonato la carica in vista della trasferta. Il suo bottino con la maglia ladispolana è a quota zero ma continua a fornire assist e a giocare per la squadra.

«È chiaro che un attaccante vive per timbrare il cartellino - dice - ma in questo momento viene prima la squadra. Vogliamo uscire dalla situazione problematica di classifica e c’è necessità di incamerare una serie di risultati positivi. Ce lo meritiamo ma il nostro impegno dovrà essere massimo senza perdere di vista l’obiettivo. Quindi non importa se il gol lo realizza un compagno, l’importante il gruppo». Per Boreale-Ladispoli è stato designato il signor Omar Zampieri di Rovigo, coadiuvato da Carlo Silvano di Civitavecchia e Marco Martino di Roma 1. Fischio d’inizio alle ore 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA