Da padre in figlio. Il primo colpo del Ladispoli è Simone Mercadante, portiere prelevato dalla DuePiGrecoRoma.

Il padre, Danilo, difese la porta rossoblù nella stagione 2002-2003, quella della famosa Coppa Italia nazionale vinta a Pontassieve contro li Derthona per 1-0 (gol di bomber Galassi) con la successiva promozione in Interregionale.

Era l’epoca di Ugo Fronti e di una squadra fortissima che riuscì a poco a poco a eliminare molte avversarie tra le più forti sulla Penisola. Il figlio è un classe 99 e sarà la sua prima esperienza in Eccellenza.

«Son contento per lui - è quanto detto da Danilo, eroe della Coppa - in primis perché torna a giocare in Eccellenza ma soprattutto a Ladispoli dove veramente conservo dei ricordi bellissimi. Ladispoli poi è una piazza che ti fa respirare calcio e ti fa avere senso di appartenenza».

Tomarelli dunque dovrebbe lasciare la squadra. L’Academy Ladispoli si è assicurata le prestazioni anche di un altro giovane, Valerio Selvadagi, un attaccante classe 2004 che giocava con la Boreale.

In settimana dovrebbero essere annunciate nuovi ingressi nella rosa che verrà affidata a mister Andrea Di Renzo. Sui rinnovi dei big ancora nulla. Hanno preso tempo D’Aguanno, Iurato, Aracri e Colace, protagonisti assoluti lo scorso anno nella salvezza ottenuta poi nello spareggio a Villalba. Resteranno invece Buonanno e Minelli oltre ai già noti Pelizzi, Ferruzzi e Polucci.

