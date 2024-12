Come ogni anno, i mesi di aprile e maggio diventano cruciali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali di ogni squadra. Questi i risultati conseguiti al momento dalle squadre della Volley Ladispoli impegnate nei vari tornei.

Nel campionato regionale di Serie D, sabato scorso, il Ladispoli si è imposto sull’agguerrita formazione dell’Asp Civitavecchia. Il risultato finale di 3-1 rinfranca i ragazzi dopo la sconfitta subita nella settimana precedente ad opera della capolista Luiss a cui, e bene precisarlo, è stato praticamente dato il lasciapassare per la promozione diretta in Serie C.

A tre giornate dal termine della regular season il Ladispoli occupa comunque il secondo posto in classifica e ha già matematicamente acquisito il diritto ai playoff. Con le prossime tre gare si definiranno quali saranno gli avversari e il calendario. È prossimo quindi il momento delle grandi sfide e i ragazzi non si lasceranno sfuggire questa ghiotta occasione. Precedentemente lo stesso gruppo era uscito dalle fasi finali del campionato regionale Under 19 maschile di Eccellenza avendo perso in trasferta il confronto ad eliminazione diretta con la Roma7. Resta comunque la soddisfazione di un piazzamento onorevole in ambito regionale che vede il Ladispoli tra le migliori sei formazioni laziali di categoria.

Nel campionato di Prima Divisione femminile si registra una battuta d’arresto delle ragazze di Ladispoli nell’ultima gara di campionato disputata con l’Allumiere. Una gara giocata in malo modo contro un avversario non proibitivo. I prossimi due ultimi impegni, saranno molto importanti per l’accesso ai playoff; prima la trasferta a Nepi, poi la gara conclusiva in casa contro il Fiumicino. Dall’esito di queste due gare dipenderà l’accesso ai playoff e l’eventuale calendario delle gare.

Per quanto riguarda i campionati giovanili, invece, conclusa la prima fase a gironi eliminatori, con i primi responsi dei sedicesimi di finale. Doppia sconfitta della rappresentativa Under 18 femminile nel confronto con il Girovolley di Roma che di fatto la esclude dagli ottavi di finale.

L’Under 16 femminile, invece, scenderà in campo per tentare di ribaltare il risultato negativo (1-3) della gara d’andata contro la squadra dell’Alpi.

Le buone notizie arrivano però dalle formazioni femminili ancora più giovani: supera il turno eliminatorio la rappresentativa Under 14 femminile che con una doppia vittoria (3-1) e (3-0) supera la Fenice nel doppio confronto dei sedicesimi di finale e passa agli ottavi dove si troverà di fronte il Team Volley 4 Strade Rieti.

Stesso copione per l’Under 13 femminile che supera il Marino nel doppio confronto dei sedicesimi di finale con un perentorio (3-0) (3-0) e si qualifica per gli ottavi dove si troverà di fronte il Volley School Genzano.

L’Under 12 femminile invece, domenica scorsa, ha concluso la fase eliminatoria con un risultato di tutto rispetto. In 24 gare disputate, zero gare perse e zero set persi che presumibilmente la porrà al 2° posto nel ranking definitivo delle oltre 50 squadre iscritte al campionato, di cui però soltanto le prime 27 squadre del ranking parteciperanno alla 2° fase a concentramenti.

Per quanto riguarda le squadre giovanili maschili, sono state eliminate le rappresentative Under 12 e 13 maschili dopo la fase di classificazione a gironi, mentre e ancora vittoriosa la rappresentativa Under 17 maschile nel Campionato Favretto che supera (3-2) il San Paolo Ostiense e mantiene il secondo posto in classifica.

Concludiamo con la 3°Divisione maschile, che domenica scorsa, pur battagliando con caparbietà con la rappresentativa Controvento, per la terza volta non è riuscita a fare suo il tie break. Resta comunque sempre valido l’obiettivo iniziale : quello di voler trasformare in poco tempo un gruppo di ragazzi volenterosi e caparbi da semplici amanti della pallavolo a gruppo squadra orientato verso un’attività più agonistica che al di la degli attuali risultati di campo dimostra ogni volta la sua lenta e graduale crescita tecnica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA