La delusione per l’eliminazione in Coppa non è svanita, così come il momento no di una squadra che subito 12 reti in tre partite. E mentre suona il campanello di allarme per il Ladispoli, anche per via di alcuni infortuni che stanno pesando, ecco due colpi improvvisi di mercato. Il primo è Gabriele Giusto, ex Viterbo, che ha già esordito con la W3 Maccarese nella gara persa mercoledì per 4-0 all’Angelo Sale. È reduce da una breve esperienza con la Fc Viterbo e lo scorso anno con il Montespaccato ha totalizzato per 20 reti. È un giocatore classe 1998, esploso con il Fonte Meravigliosa, Giusto è poi passato al Team Nuova Florida, conquistando la promozione in Serie D e la vittoria in Coppa Italia di Eccellenza nella stessa stagione (2018/2019). Nel 2020 il passaggio all’Anzio Calcio, squadra con cui è rimasto per due campionati consecutivi fino all’approdo con il Campus Eur. Il secondo è Luca Cifarelli, anche lui ex Viterbo. Lo scorso anno con la maglia del Fregene in Promozione si è reso protagonista di un gran campionato condito da 21 gol e 14 assist. Ha calcato palcoscenici importanti nelle giovanili tra i professionisti con Frosinone, Napoli e Cosenza. Ha militato in serie D nell’Atletico Terme Fiuggi per tre stagioni consecutive e nella Roma City FC e vanta un’esperienza con l’Academica in Portogallo. Entrambi sono a disposizione per il match di domenica contro il Valmontone, una trasferta davvero proibitiva per gli uomini di mister Di Renzo.

