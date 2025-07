È un difensore il primo acquisto del Ladispoli. Leonardo Cruciani in vista del prossimo campionato di Promozione. Stiamo parlando di un giocatore che vanta diverse esperienze, infatti è ex Aurelia Antica, Astrea, Cimini e Boreale, con esperienza anche in Serie D, e che, nelle scorse ore, ha firmato all’Angelo Sale l’accordo che lo legherà alla prossima stagione alla formazione allenata da mister Mastrecchia.

Cruciani, il cui arrivo è stato ufficializzato sulla pagina Facebook dell'Academy Ladispoli, ha accettato di buon grado di scendere di categoria convinto da ciò che si vuole costruire.

«Un onore essere qui – ammette il 29enne – innanzitutto per il legame con il direttore sportivo ma anche con il presidente Di Renzo per alcune esperienze del passato. Poi perché Ladispoli è una piazza importante e con questo progetto appena nato si punta a fare bene, cercando se possibile di recuperare la categoria persa quest’anno. Non mi accontento, quindi voglio dare il massimo per questo obiettivo. Non vedo l’ora di iniziare».

La retroguardia dovrebbe essere completamente stravolta. In queste ore c’è attesa per l’annuncio di altre operazioni in entrata che diranno, almeno sulla carta, se il Ladispoli potrà ambire per i posti di vertice nel prossimo campionato di Promozione. Dovrebbero esserci pochissime riconferme invece riguardo alla vecchia rosa. Quindi si prevede un Academy Ladispoli con una pelle quasi completamente nuova, che, presumibilmente, avrà bisogno di un periodo di rodaggio per poter andare a pieni giri nella nuova avventura in Promozione.

