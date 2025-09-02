Il calcio d’agosto è finito ed è tempo di Coppa, anche per il Ladispoli che giocherà quest’anno in Promozione. Sulla propria strada i rossoblu hanno trovato il Real Tirreno. Primo turno domenica prossima mentre il ritorno è previsto la domenica successiva.

Ancora pochi giorni per affinare meccanismi tattici e tecnici di una squadra completamente rivoluzionata e affidata a mister Andrea Mastrecchia. Poche parole in questo raduno estivo, l’Academy targata Di Renzo ha voglia di dimostrare più con i fatti il proprio valore e punta molto su questa competizione, oltre al campionato naturalmente.

«Inizieremo dunque le partite vere – ha commentato Andrea Di Renzo - e devo dire che ho visto i ragazzi vogliosi durante la preparazione estiva con tanta determinazione. Questo è l’atteggiamento giusto per affrontare la Coppa ma anche il campionato». Un passaggio poi sul girone A. «Lo abbiamo detto anche a ridosso dei sorteggi e dei calendari – prosegue Di Renzo – è un raggruppamento affascinante con diversi derby e formazioni attrezzate per competere in alto. Noi non vogliamo essere da meno ma dobbiamo essere consapevoli che ogni domenica si dovrà scendere sul rettangolo verde concentrati al massimo, ogni partita dovrà essere una battaglia. Il livello è molto alto anche in Promozione quindi dipenderà da noi».

Nelle prime cinque giornate subiti impegni importanti. Il 21 settembre Ladispoli-Grifone Calcio e poi il 28 ecco il derby atteso con il Città di Cerveteri al Galli. Il 5 ottobre all’Angelo Sale il ritorno di Lillo Puccica con il suo Atletico Cimina e poi trasferta a Monterano con l’Atletico. Nella quinta giornata l’altro derby con il Santa Marinella.

