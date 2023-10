«Vogliamo voltare subito pagina».

La carica stavolta la suona il capitano dell’Academy, Augusto Buonanno.

E l’occasione è ghiotta per mettersi alle spalle la brutta sconfitta di domenica in campionato contro Valmontone.

All’Angelo Sale arriverà la Campus Eur, gara valevole per l’andata di Coppa Italia. In palio c’è il passaggio ai quarti di finale (il ritorno si giocherà mercoledì 8 novembre a Roma.

«Dobbiamo restare concentrati - prosegue il laterale mancino - li abbiamo già affrontati a casa loro in campionato disputando 90 minuti ad alta intensità ed uscendo indenni quando erano al comando del girone A. Possiamo giocarcela».

Puccica dovrebbe applicherà il turnover come sempre fatto fin qui. Mogliè potrebbe essere preferito a D’Angeli tra i pali, solita difesa a 3 con Mengoni, Ranieri e Fischietti favoriti.

Buonanno pronto ad occupare la corsia e dall’altra parte uno tra Aracri e Leonardi che ha trovato il primo gol in maglia rossoblu con il Valmontone. In mezzo De Angelis e Colace con Reinkardt dietro al tandem offensivo composto da Pagliuca e Pelizzi. Non ci sarà Tiberi perché squalificato due giornate.

«Per domenica scorsa ci sta un po’ di rammarico - conclude il capitano rossoblu - visto che domenica con il Valmontone eravamo andati subito in vantaggio. Ci è stata una mancanza di esperienza da parte nostra ma anche queste partite ci aiuteranno a crescere. A mio avviso c’è anche da riconoscere poi la bravura degli avversari avendo molti giocatori di valore. Siamo una squadra che sta crescendo molto sia di testa che dal punto di vista del gioco grazie al mister che ci sta dando una grossa mano».

