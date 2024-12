Un harakiri quello del Ladispoli. A due minuti dalla fine Cifarelli ha l’occasione ghiotta dal dischetto per andare in vantaggio ma spreca. E alla fine la Sorianese vince 2-0, pur fallendo un penalty sempre nella ripresa. Succede davvero di tutto al Perugini e sono i padroni di casa a confermare l’ottimo momento di forma e a inguaiare un’Academy che davvero assaporava già il gusto della prima vittoria in campionato. E invece si ritrova ultima da sola a quota 3 punti. Mister Di Renzo schiera tra i pali Mercandante, in difesa Barbarossa con Guida al centro e Tancredi ed Ergemlidze sulle corsie esterne. Merciari è il play sulla mediana con Capanna e Polucci che sono gli intermedi. Giusto si posiziona dietro a Cifarelli-Pelizzi tandem d’attacco. I padroni di casa provano a mettere paura alla retroguardia rossoblu che però si difende sempre con ordine. Ma sono anche gli undici dell’Academy a farsi sotto minacciosamente con Cifarelli, al 20’, e qualche minuto dopo con una botta dal limite di Giusto. Dopo i ritmi elevati le due squadre rallentano e si chiude qui un primo tempo vivace e ben giocato sia dalla Sorianese che da un Ladispoli per nulla timoroso. Anche nella ripresa il match resto molto equilibrato. Al 20’ fallo in area di rigore del Ladispoli, non c’è alcun dubbio per l’arbitro Cavaliere di Treviglio. Mercadante però è super e respinge il tiro di Zahr. Quando il triplice fischio sembra vicino ecco un altro rigore ma è per il Ladispoli. Cifarelli si presenta dal dischetto e sciupa anche lui. La regola del gol mangiato gol subito vale solo per gli ospiti perché la Sorianese trova il vantaggio con Valentini e poi persino il raddoppio con Zahr quando ormai saltano tutti gli schemi.

IL TABELLINO. Sorianese: Bertollini, Pistoia (42’ st Balletti), Leonardi, Bellacima, Lazzarini, Oriolesi (42’ st Fimiani), Andreoli (13’ st Polidori), Valentini, Giurato (22’ st Nischwitz), Zhar, Rekik. A disposizione: Morelli, Morettini, Martinozzi, Chour, Santini. Allenatore: Del Canuto.

Academy Ladispoli: Mercadante, Ergemlidze (27’ st Buonanno), Guida, Merciari, Barbarossa, Tancredi, Capanna, Polucci, Cifarelli, Giusto (46’ st Cardellini), Pelizzi (24’ st Di Biagio). A disposizione: Cremona, Ferri, Fumasoni, Mazzoni, Tofa, Dato. Allenatore: Di Renzo.

Arbitro: Cavaliere di Treviglio.

Reti: 44 st’ Valentini, 48’ st Zahr.

NOTE. Ammoniti: Leonardi, Zhar e Santini (S); Ergemilidze e Barbarossa (L).

