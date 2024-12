Serviva un miracolo ieri sul campo del Valmontone e il Ladispoli ci era quasi riuscito reggendo fino al 93’. Poi quel calcio di punizione dubbio e contestato ha generato la mischia finale con gol vittoria del subentrato Fioretti. Una mazzata soprattutto nel morale per l’Academy che aveva tenuto testa ad una corazzata in lotta per il titolo del girone A di Eccellenza. Ora un’altra sfida proibitiva, domenica prossima, contro il Pomezia. Parecchie novità in formazione. Pelizzi fa compagnia a Selvadagi in tribuna: entrambi sono infortunati. Merciari riesce a recuperare ma solo per la panchina mentre il difensore centrale Pellegrini lascia il Ladispoli. In compenso ci sono Giusto e Cifarelli, i due nuovi acquisti. In porta torna Mercadante, al centro Barbarossa e Guida con Ergemlidze e Urbani sulle corsie esterne. In mezzo al campo con Polucci c’è Fumasoni ed è l’esordio assoluto per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Ladispoli. Sulle fasce Di Biagio e Capanna con Giusto e Cifarelli, i due ultimi arrivati dal mercato, a completare la zona offensiva. Il Valmontone prova a spingere subito sull’acceleratore ma la prima chance è per i rossoblù con Cifarelli che si crea i presupposti per battere Giordani ma l’accattante non riesce a essere lucido. Capovolgimento di fronte e per poco il Valmontone non passa. Si chiude il primo tempo senza ulteriori sussulti. Nella ripresa l’Academy arresta un po' il baricentro ma non è che conceda moltissimo ai padroni di casa che però sfiorano ancora il gol solo che non fanno i conti con i riflessi di Mercadante. Da segnalare anche una traversa. Al 93’ calcio piazzato per il Valmontone, la sfera finisce in area di rigore e nel batti e ribatti Fioretti trova la deviazione vincente. I ladispolani recriminano non poco per il fallo concesso dall’arbitro Anastasio di Roma 1.

VALMONTONE: Giordani, Di Nezza, Rosania, Molinari, Tataranno (22' st Bertoldi), De Fato (25' st Camara), Vasco, Gallo, Rossi (39' st Fioretti), Danieli (32' st Roberti), Oduamadi (21' st Bellante). A disp. Provaroni, Cardinali, De Vecchis, De Dominicis. All. Pace.

LADISPOLI: Mercadante, Ergemldidze, Guida, Capanna, Barbarossa, Urbani, Fumasoni (18' st Merciari), Polucci (30' st Tancredi), Cifarelli, Giusto (42' st Cardellini), Di Biagio (37' st Buonanno). A disp. Cremona, Ferri, Fanali, Beraru, Dato. All. Di Renzo.

Arbitro: Anastasio di Roma 1

Reti: 48' st Fioretti.

