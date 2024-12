Il Ladispoli chiamato ad un’impresa all’Angelo Sale contro il Pomezia. Servirà un miracolo alla squadra di Puccica che non hai mai vinto finora in questo 2024 e in più affronterà una formazione che si sta giocando il passaggio in serie D. L’Academy però non può permettersi di perdere e mercoledì 20 andrà a Viterbo nel recupero dell’ultima giornata. Due sfide difficilissime che diranno dove possono arrivare i rossoblu invischiati nella lotta per non retrocedere. Al momento sono a +3 dalla Pescatori Ostia penultima e, virtualmente, in Promozione. Soliti dubbi di formazione. Tomarelli sarà in porta e al centro della difesa Ranieri, Fischietti e ballottaggio Temperini-Mangoni. In mezzo al campo Colace con Polucci favorito su Reinkardt. Sulle corsie esterne D’Aguanno e Buonanno se Aracri non dovesse farcela perché acciaccato con Leonardi e Iurato dietro a Pelizzi, in vantaggio su Ferruzzi. Mister Puccica ha parlato in settimana riferendosi anche gli avversari odierni che dispongono di giocatori di categoria superiore tra cui l’ex attaccante Luca Teti. «È una rosa importante – ha spiegato – e mi meraviglio come non sia ancora più in alto in classifica. A noi spetta provare il nostro gioco, quello che sappiamo fare. Sono tutte finali e anche con alcune big, come Montespaccato e W3, non siamo usciti sconfitti. Perché dunque non provarci?». Fischio d’inizio alle 11. Incontro affidato al fischietto di Bari Roberto Aratri. Sarà assistito dai guardalinee Leonardo Valenti e Gabriele Ceraulo della sezione di Roma 2.

