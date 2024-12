Terzo colpo di mercato per l’Academy Ladispoli che si assicura le prestazioni di Matteo Pellegrini. È un difensore classe 2000, giocava lo scorso anno all’Urbetevere nel girone A di Promozione e, con la sua vecchia squadra, è arrivato al terzo posto. Lo ha portato il ds Andrea Calce così come il portiere Simone Mercandante, ex DuePiGreco e la punta Valerio Selvadagi, in passato alla Boreale. Dirigenza tirrenica al lavoro per costruire la rosa da affidare a mister Andrea Di Renzo per affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. In queste ora potrebbe arrivare anche un altro difensore, da affiancare a Pellegrini e a Minelli, l’altro centrale che ha rinnovato in questi giorni insieme al capitano, Augusto Buonanno, terzino sinistro. E, ad ore, potrebbe firmare un centrocampista importante per l’Academy. C’è già un addio sicuro, ed è quello del difensore Valerio Ranieri mentre i big che costituiscono l’ossatura starebbero cercando altri lidi, e si tratta di Daniele Aracri, Alessandro Colace, Federico D’Aguanno, Matteo Iurato e Gabriele Leonardi. Ovviamente la dirigenza non aspetterà in eterno per non farsi trovare impreparata in un campionato di Eccellenza sempre più difficile dove non ci saranno più gli under e i club più attrezzati potrebbero spendere per allestire rose imponenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA